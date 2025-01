Vahetult enne aastavahetust laekus kultuuritoimetusele vihje, et kirjaniku ja Eesti esimese karikaturisti Karl August Hindrey Metsakalmistu haua juurde pandud sildi kohaselt on tegemist korrastamata hauaga. Sellised sildid jõuavad haudade kõrvale teadupärast siis, kui hauda pole pikka aega hooldatud ning hauaplatsi ähvardab pikemas perspektiivis nn kõrvaldamine. Tuli välja, et tegemist oli siiski vaid eksitusega.