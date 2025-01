Nagu muutuv tuul: muusikafestivalist lahti öelnud Neil Young võttis sõnad ootamatult tagasi

Iga aasta suvel toimuva Glastonbury korraldaja Emily Eavis tervitas otsust ja kinnitas, et Young on üks peaesinejatest. «Milline suurepärane algus aastale!» kirjutas ta Instagramis. «Neil Young on artist, kes on Glastonburyle väga südamelähedane. Ta teeb asju omal moel ja see ongi põhjus, miks me teda armastame. Me ei jõua ära oodata, millal saame teda taas tervitada, kui ta juunis Pyramidi laval esineb.»