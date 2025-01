OTSEPILT Postimehe kultuuriveduri laureaat on Anne Erm ja Jazzkaar

Eestlased on iidsetest aegadest olnud džässirahvas. Regilaul on muide oma olemuselt puhas džäss. Džässifestivale on selle paesel kaldal tehtud varemgi, aga viimased 35 aastat on meile rahvuslikult nii omast džässileeki loitmas hoidnud festival Jazzkaar. Ja kui ütled Jazzkaar, siis mõtled kohe Anne Erm!

Jazzkaare direktor ja kunstiline juht on Anne Erm ning seda korraldab MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing. «Meil on õnneks väga tugev naiskond,» ütleb Erm oma kaasvõitlejate kohta. «Puhas õnn, et pikka aega on Jazzkaare selgrooks olnud produtsent ja vabatahtlike koordinaator Anu Luik, kes tegeleb kogu korralduspoolega. 2012. aastast on meiega olnud Eeva Saar, kellel on visioon ja kogemused Tallinn 2011 organiseerimisest.»

Kui Postimees palus Anne Ermil defineerida, mis on džäss, siis Anne loomulikult keeldus! Aga ütles siiski: «Džäss on kulgemine, loominguline vabadus, head emotsioonid ja koostöö teiste muusikutega. Just nagu regilaul!»

Anne Erm on õpetaja ja teejuht, aga ka muusik. Ta laulis aastatel 1966–1972 ansamblis Collage, mille muusikalise pärandi kõige huvitavam osa on just vokaalseades rahvalaulud (eestlased, vana džässirahvas, eks ole!). Ansamblile pani ta nimeks ka Erm.

Festivalile on ta toonud kõige ägedamaid ja eriilmelisemaid muusikuid ja seeläbi laiendanud meie tajutava džässi piirid globaalsete mõõtmeteni. Lisaks on ta aastaid tutvustanud džässi raadiosaadetes.