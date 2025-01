Rokifännid šokis: Austraalias hävitati kogemata muusikaajalukku kuuluv maja

Youngide perekond kolis Sydneys Burwoodi äärelinnas asuvasse majja 1965. aastal. Samal aastal andis Malcolmi ja Anguse vanema venna George Youngi bänd The Easybeats välja oma debüütalbumi «Easy»​. AC/DC loodi selles majas 1973. aastal ning hoone lisati Austraalia Ajalooliste Majade Registrisse 2013. aastal. Maja aadress on 4 Burleigh Street.

«Meil on kahju, et eelmine pikaajaline omanik ei jaganud meiega seda olulist osa kinnistu ajaloost,» sõnas Burwood Square Pty Ltd tegevjuht Leon Kmita. «Kui saime sellest seosest teada pärast projektide alustamist, oli see meile šokk. Vabandame siiralt selle eksimuse pärast.»