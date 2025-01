Postapokalüptilise sarja ​​«Viimased meie hulgast» teise hooaja esilinastus kuulutati välja Sony pressikonverentsil CES 2025, sest seriaali inspireerinud videomängu tootja Naughty Dog kuulub Sonyle.

Mõnes mõttes on see siiski ebatavaline üritus hittseriaaliga seotud uudise välja kuulutamiseks, kuid vähem kui ööpäevaga on teise hooaja värske reklaamklipp kogunud pool miljonit vaatamist ning sellest on hakatud noppima videomängudest tuttavaid detaile ja hetki.

«Viimased meie hulgast»​ esimene hooaeg esilinastus HBO's 2023. aastal. See lähtub sündmustest esimeses mängus, mis ilmus algselt PlayStation 3 konsoolile kümme aastat varem, ja mängu «The Last of Us Part II» sündmused jagunevad eeldatavasti teise hooaja ja tulevase kolmanda hooaja vahel.

Praeguse seisuga on valminud kaks «The Last of Us» videomängu.

Videomäng «The Last of Us» ilmus 2013. aastal konsoolile PlayStation 3. Foto: Kaanepilt

Nagu ka sarjas, on mängude peategelasteks Joel ning Ellie, keda HBO adaptatsioonis kehastavad Pedro Pascal ja Bella Ramsey. «Viimased meie hulgast» tegevus toimub laastatud maailmas, kus surmav seenhaigus on minema pühkinud suure osa tsivilisatsioonist, kuid noore Ellie (Ramsey) immuunsus sellele haigusele heidab inimestele uue lootuskiire.

Sarja juhtivad Craig Mazin, kes on varasemalt tuntust kogunud HBO miniseriaaliga «Tšernobõl» järgi, ja Neil Druckmann, kes on lavastanud ja kirjutanud esialgsed mängud. HBO adaptsioon kujunes üheks 2023. aasta menukamaks sarjaks, tõestades, et õigetel tingimustel võivad videomängud olla väärt alusmaterjaliks põneva telesarja loomiseks.

«Viimased meie hulgast» edu tuules plaanib Sony filmideks ja sarjadeks töödelda veel mitu kuulsat videomängu, nende hulgas samurailugu «Ghost of Tsushima»​, ulmefantaasia «Horizon Zero Dawn»​ ning märul «Helldivers»​.

Samuti arendatakse praegu sarja Vanakreeka mütoloogiast lähtuva mängu «God of War»​ põhjal, ent kuna viimasel ajal on toimunud muutusi selle lavastajate ja stsenaristide koha pealt, tuli selle tootmist paar kuud tagasi nullist uuesti alustada.

«Viimased meie hulgast» jätkub teise hooajaga aprillis.