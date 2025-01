Kunstiõnnetus lennujaamas: Nick Cave'i miljon dollarit väärt skulptuur hinnati ohutusriskiks

Nüüd on lennujaama ametnikud teinud otsuse kunstiteos püsivalt maha võtta, kuna ühtegi mõistlikku ümbertegemise strateegiat ei leitud. Installatsioon jääb siiski Kansas City omandisse, kuigi ohtlikkuse tõttu võib see edasi elada cave'ilikult pimedas laoruumis. Nick Cave linna otsust kommenteerinud ei ole.

Oluline on märkida, et kunstnik ei ole selles juhtumis vastutav ning ühe aasta pikkune garantii tootmisvigade oli õnnetuse toimumise ajaks läbi saanud. See tähendab ühtlasi, et Kansas City ei saa tagasi miljonit dollarit, mis installatsiooni eest tasuti.