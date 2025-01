SUUR PETTUS Fännid on nördinud: Meghan Markle´i uus tõsielusaade polegi filmitud tema enda kodus

Nüüd aga tuleb välja, et tegemist on suure pettusega, sest saade pole isegi Meghani ja Harry tegelikus kodus filmitud. Nimelt on uus sari «With Love, Meghan»​, mille esilinastus on Netflixis 15. jaanuaril, filmitud köögis ja kodus, mida Markle ei jaga oma kuningliku abikaasa ja nende kahe lapsega, vaid renditud kodu paari tegelikust kodust paari kilomeetri kaugusel, vahendab Independent.