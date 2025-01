Suri maalikunstnik Richard Uutmaa tütar Tiina Uutmaa

«Isa ei andnud keegi üles, ehkki räägitakse, et eestlane on kange ülesandja. Tema näitel see tõsi pole. Muidugi, me ei julgenud, olgugi et tahtsime, oma kodu tagasi saada. Isa valutas väga mahajäänud kodutalu pärast südant, elu lõpuni oli Altja talle armas,» rääkis Tiina Uutmaa 2023. aastal Virumaa Teatajale.