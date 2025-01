Scarlett Johansson sai lõpuks jala Jurassic Parki ukse vahele

Jim Jarmuschi komöödiadraama «Father, Mother, Sister, Brother» koosneb kolmest loost: isast kõnelevas osas tegutsetakse Ameerikas, ema liigub Iirimaal, õde ja vend Prantsusmaal. Mängivad Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver. Tom Waits muidugi ka. Jarmusch on öelnud, et see film ei sisalda võib-olla üldse muusikat.