Peter Yarrow, kes mõisteti 1969. aastal süüdi lapse seksuaalses kuritarvitamises, kuid kes sai hiljem presidendilt armu, suri põievähkil, teatas The New York Times. Tema surma kinnitas tema esindaja Ken Sunshine. Yarrow oli vähi vastu võidelnud juba mitu aastat.

Oma eristuva kolmhäälsusega sai ansambel Peter, Paul and Mary, koosseisus Peter Yarrow, Noel Paul Stookey ja Mary Travers, üheks suurimaks ja edukaimaks ansambliks, mis tõusis esile Greenwich Village’i folgiskeenel. Ansambel võitis viis Grammy-auhinda, andis välja kaks esikoha albumit ja saavutas kuus Top 10 hitti, sealhulgas Pete Seegeri ja Lee Haysi loo «If I Had a Hammer» 1962. aastal, Bob Dylani «Blowin’ in the Wind» 1963. aastal ning John Denveri «​Leaving on a Jet Plane» 1969. aastal.