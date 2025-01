KEERULINE KOGEMUS Florence Pugh selgitas, miks ta oma kõige hirmsamat rolli enam korrata ei taha

A24 film, mille lavastajaks on filmiga «Hereditary»​ tuntuks saanud Ari Aster, jälgib Pugh' tegelaskuju Danit reisil Rootsi, kui ta koos oma järjest kaugemaks jääva poiss-sõbra ja tema sõpradega kesksuvist festivali nautima läheb. Olgu öeldud, et festivali nautimisest on asi muidugi kaugel.

29-aastane «Oppenheimeri» staar tunnistas, et leina käes vaevleva Dani mängimine oli talle kui enese väärkohtlemine. «Ma ei usu, et suudaksin seda teha, ilma et läheksin täiesti lõpuni ja paneksin endast kõik tegelaskujusse,» ütles Pugh «Reign with Josh Smith»​ taskuhäälingus vastuseks küsimusele, kuidas ta hoolitseb oma vaimse tervise eest, kui mängib intensiivset ja keerukat tegelaskuju.