Soome ansambel Lordi annab Tallinnas tasuta kontserdi

Põhjanaabritele Eurovisiooni lauluvõistluselt võidu toonud menuansambel Lordi annab 18. jaanuaril kell 17.30 Tallinna Lauluväljakul vägeva kontserdi, et tähistada seda, et Tallinn on järjekorras 25. Euroopa spordipealinn. Üritus on kõigile tasuta.