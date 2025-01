20. Postimehe kultuurivedur leidis kodu Jazzkaare ja Anne Ermi juures

Tänavu juba 36. aastat toimuva Jazzkaare peakorraldaja Anne Erm tõdes, et kultuuripoliitika on selle aja jooksul erinevate stiilide suhtes sõbralikumaks muutunud: «Olid ajad, kui meie (toetuspalve – toim) peale öeldi, et kui need muusikud tahavad teile tulla, las nad siis maksavad!» Õnneks on tänapäeval aru saadud, et ka muusikud peavad millestki elama.