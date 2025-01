TRAGÖÖDIA Hollywoodi staar kaotas kodu, kus ta elas 46 aastat

Billy Crystal ja tema naine Janice on kinnitanud, et Pacific Palisades'i tulekahju on hävitanud nende kodu, kus nad on elanud peaaegu viis aastakümmet. «Sõnad ei suuda kirjeldada hävingu ulatust ja leina, mida me kogeme,» ütlesid Billy ja Janice Crystal ühises avalduses. «Meie südamed valutavad meie sõprade ja naabrite pärast, kes on samuti kaotanud oma kodud ja ettevõtted selles tragöödias.»

«Janice ja mina oleme elanud oma kodus alates 1979. aastast. Siin kasvasid meie lapsed ja lapselapsed. Iga toll meie majast oli täidetud armastusega. Ilusad mälestused, mida ei saa ära võtta. Me oleme loomulikult südamevalust küllastunud, kuid meie laste ja sõprade armastusega suudame sellest üle saada. Me palvetame päästetöötajate ja esmaabi andjate turvalisuse eest. Pacific Palisades on vastupidav kogukond imeliste inimestega ja me teame, et aja jooksul tõuseb see jälle üles. See on meie kodu.»