«​Ei iial enam»​ näitleja Justin Baldoni advokaat Bryan Freedman esines Megyn Kelly jutusaates, väites, et Reynolds on kasutanud oma «mõjuvõimu», et aidata Blake Livelyl Baldoni vastu sõdida, vahendab Independent. Muuhulgas on Reynolds väidetavalt Baldonit ka avalikult pilganud.