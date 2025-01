FILMITÖÖSTUS KANNATAB Oscari nominentide väljakuulutamine on metsapõlengute tõttu edasi lükatud

Hääletamine avati liikmete jaoks 8. jaanuaril ja pidi lõppema 12. jaanuaril, kuid tähtaega pikendati, mistõttu uus tähtaeg on nüüd 14. jaanuar. Nominatsioonide väljakuulutamine, mis pidi algselt toimuma 17. jaanuaril, on viidud 19. jaanuarile.

Akadeemia tegevjuht Bill Kramer saatis liikmetele kolmapäeval e-kirja, milles väljendas kaastundeavaldusi nendele, keda on tabanud Lõuna-Californias hävitavad põlengud. «Paljud meie liikmed ja tööstuse kolleegid elavad ja töötavad Los Angelese piirkonnas, ja me mõtleme teie peale,» seisis kirjas. Kirjas anti teada ka teistest sündmustest, mis on edasi lükatud või tühistatud.