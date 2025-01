FILOSOOFIA Tartu vaim peitub keele valdamise väes

Kõivu jaoks on metafüüsiline luul tema teadvust haarav kirjutamise sund, grafomaania. Mõttekunsti loomise eeltingimus on see osa päevast, kui kõht pole koormatud söögi ja veiniga. Kui mõned inimesed mõtlevad kõneledes, siis Kõiv mõtleb kirjutades.