KRIMINULL Põnevik või mittepõnevik, selles on küsimus

Romaani peategelane on peagi kahekümneseks saav Nelli, kes saab ootamatult tööle mainekasse moeajakirja ning põgeneb väikelinna lapsepõlvekodust Tallinna. Tema ema Amanda on teismeeas teinud omal ajal sama, kuid põhjuseks oli toona armastus. Väikese lapsega kodulinna tagasipöördumist oli ajendanud mõrvajuhtum. Vaadeldakse sündmusi 1995., 2001. ja 2019. aastal.

Alahindab lugejat

Olen lugenud vist kõiki Pautsi krimipõnevikke, alates pseudonüümi Valdur Kuusepuu all 2012. aasta juulis-augustis Õhtulehes ilmunud 20-osalisest jutust «Mõrvad sporditoimetuses» ning olnud neist ühe või teise suhtes rohkem või vähem kriitiline, ennekõike just seetõttu, et Pauts alahindab lugejaid ning nende tähelepanelikkust. Kodumaine krimipõnevike lugeja on juba ammu nautinud maailmatasemel kirjandust ning seda mitte ainult eesti keeles, mistõttu on teda väga raske petta.