NÄDALA PLAAT Legendaarne bassinaine andis 63-aastaselt välja esimese sooloplaadi

Kim Deal ei ole muusikas muidugi mingi uustulnuk – väga kaugel sellest. Ta on ennast rokiajalukku mänginud Pixiese bassinaisena ning hiljem The Breedersi liidrina, aga kuidagi on nii läinud, et «Nobody Loves You More» on tõepoolest tema esimene sooloalbum. Aasta lõpus annab plaadi välja ainult selline artist, kellel on selleks ajaks ammuilma valminud aastakokkuvõtetest ning juba möödunud jõulumüügihüsteeriast üsna ükskõik. Kim Deal täpselt seda tegigi.