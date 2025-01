CALIFORNIA PÕLEB Mel Gibson kaotas tulekahjus kodu: vähemalt jäid mu kanad ellu!

Mel Gibson paljastas, et ta kaotas oma Malibu kodu Los Angelese metsatulekahjudes, olles samal ajal Austinis, et salvestada Joe Rogani podcasti. Näitleja paljastas, et kodu, kus ta oli elanud üle kümne aasta, hävis täielikult, kuid tema kanad jäid ellu.

Telefonivestluses NewsNationi saatele püüdis näitleja jääda optimistlikuks, kui ta rääkis kodu kaotamisega seotud tundest. «Ilmselgelt on see üsna hävitav. See on emotsionaalne,» ütles Gibson saatejuhile Elizabeth Vargasile. «Sa elad ühes kohas nii kaua aega ja sul on kõik need asjad. Kas sa mäletad, kuidas George Carlin rääkis oma asjadest? Mul olid seal kõik mu asjad ja nüüd need kõik on lihtsalt tuhaks muutunud.»