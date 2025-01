Oscarile nomineeritud Marveli staar: ma olen alamakstud ja mind ei väärtustata näitlejana!

Hounsou, kes on hiljuti esinenud suurtes hittfilmides nagu «Kena vaikne kohake: Esimene päev​», «Gran Turismo» ja «Shazam! Fury of the Gods»​, rääkis varem ka The Guardian'ile oma rahalisest olukorrast.

«Ma pole veel kohanud filmi, mis mind õiglaselt tasustaks,» ütles ta väljaandele 2023. aastal. «Ma ikka veel võitlen, et teeniksin ühe dollari! Olen äris olnud koos inimestega, kes on hästi toime tulnud ja kellel on palju vähem saavutusi kui mul. Nii et ma tunnen end petetuna, tohutult petetuna, nii rahaliselt kui ka töökoormuse mõttes.»

«Olen käinud stuudiotes ja nad ütlevad: «Vau, me arvasime, et tulid just paadiga Ameerikasse. Me ei teadnud, et sa oled siin tõeline näitleja.» Kui sa kuuled selliseid asju, saad aru, et mõned inimeste vaated sinule või sellele, mida sa esindad, on väga piiratud. Aga see on, kuidas on. Mu enda asi on ennast sellest päästa,» rääkis näitleja siis.