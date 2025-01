Naabrid suutsid «Sõprade» staari Matthew Perry kodu põlengust päästa

Matthew Perry endine kodu Pacific Palisades'is, kus ta traagiliselt 2023. aastal ketamiini üledoosi tagajärjel suri, on imekombel tulest puutumata jäänud. Maja, kus on neli magamistuba ja neli vannituba ning mis asub Los Angelese jõukal rannikuäärsel alal, jäi tulest puutumata katastroofilise Palisadesi tulekahju ajal, mis on hävitanud üle 9000 hektari metsa ja maid, kinnitas kodu uus omanik Instagramis.

«On raske sõnadesse panna, kui laastatult me end tunneme. See on olnud nii raske nädal, kuid oleme uskumatult tänulikud, et saime teada, et meie koduga on kõik korras,» kirjutas Anita Verma-Lallian, kinnisvaraarendaja ja filmiprodutsent, kes ostis Perry mõisa eelmise aasta oktoobris 8,5 miljoni dollari eest.