«Carl Nielseni konkurss on muutunud üheks sündmuseks, mis premeerib tähelepanuga oma vilistlasi – 2019. aasta võitja Johan Dalene kaunistas alles hiljuti Gramophone’i kaant (mis järgnes sellele, et ta nimetati meie Aasta Nooreks Artistiks). Hans Christian Aavik jagas esikohta 2022. aastal (saades sealhulgas ka parima interpreteerimise ja Odense sümfooniaorkestri preemia), ning on viimase paari aasta jooksul tegutsenud aktiivselt, korraldades oma kontserdisarja Tallinna Kammerorkestriga 2023/4 hooajal ning esinedes Bruchi Viiulikontserdiga Eesti Festivaliorkestri ja Paavo Järvi dirigeerimisel 2024. aasta Pärnu Muusikafestivalil,» alustatakse Aaviku saavutuste loetelu.