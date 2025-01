VÕIMAS AUTO Noorsooteater on müüki pannud «Naksitrallidest» tuttava furgooni

Müügile on pandud «Naksitrallidest» tuttav auto, mis baseerub vanal Volvo P210 kaubikul, kuid mille mootor ja käigukast on asendatud Ford Sierra omadega. Auto pärineb aastast 1969 ja on sõitnud 23 479 kilomeetrit.

Noorsooteater on müüki pannud auto, millega sõitis legendaarne Muhv isiklikult. Foto: Auto24/Noorsooteater

«Autol on originaalne raam, veermik (va rattad) ja pea kogu kere, sh originaalkapott, katuseraam, uksed, tagatiivad ja armatuurlaud. Esitiivad on ehitatud klaasplastist ja tagumistesse küljeosadesse on paigaldatud üks aken. Asendatud on mootor ja käigukast Ford Sierra 2,0L omadega. Käigukast on automaatne. Sõidukis on 2 istet,» kirjeldatakse kuulutuses autot.

Ehkki auto on väliselt ideaalses korras, siis sõita sellega siiski ei saa. Nimelt kirjutab Noorsooteater, et auto sõitis viimati 2012. aastal, kui sellega tehti üle-Eestiline ringreis. «Enamus vedelikest on välja lastud, mõni ka välja ingitsenud. Tagumised pidurid on kinni kiilunud. Autot on hoitud ainult köetud siseruumis. Kui on huvi, tule vaatama ja paku oma hind,» lõpeb pakkumine.

Ka auto numbrimärk on filmile igati kohane: 123MUF