Romantiliste ja erootiliste põnevike žanril on omad kulunud mallid, millest «Kullake» küll eemaldub, kuid lõpuni vältida ei suuda. Pinge saavutab filmi keskpaigaks oma haripunkti, kuid peale seda langeb perekonnadraama vormi. Seetõttu poleks aus öelda, et tegemist on pelgalt seksika armuafääriga. Film on siiski paeluv ka uurimusena karakterist, kes on võimu kontrollimisel kaotanud oma sügavamad ihad.