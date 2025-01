Leida Laiuse renessanss: Eesti film valiti esmakordselt Berliini filmifestivali mainekasse arhiivifilmide programmi

«Kätte on jõudnud Leida Laiuse renessanss,» rõõmustab Eesti Filmi Instituudi pärandiosakonna projektijuht Triinu Keedus. «Kahe aasta eest linastus Karlovy Vary rahvusvahelisel filmifestivalil Laiuse «Varastatud kohtumine». Hiljuti restaureeritud «Naerata ometi», mis oli Laiuse eelviimane, Iho esimene lavastajatöö, on esimene Eesti film programmis Berlinale Classics, mis koondab arhiivifilmide absoluutset koorekihti.»

«Naerata ometi» on ühtaegu nii mässava noorsoo, kui hääbuva Nõukogude Liidu sotsiaalkriitiline portree, jutustatud läbi 16-aastase Mari silmade. Filmi tasemest annab tunnistust UNISEF preemia 1987. aasta Berliini filmifestivalilt. «Meil on väga hea meel, et film naaseb Berlinalele pärast 1987. esilinastust,» sõnab Dr. Rainer Rother, Berlinale Classics juht.