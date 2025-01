VÕIMAS Tallinnas annab kontserdi üks folk-metal'i kuulsamaid nimesid Eluveitie

2002. aastal Zürichis alguse saanud Eluveitie on välja andnud kaheksa stuudioalbumit, mida on kiitnud nii kriitikud kui ka fännid. Nende viimased albumid «Origins» (2014), «Evocation II: Pantheon» (2017) ja «Ategnatos» (2019) on Šveitsi albumite edetabelis jõudnud kolme esimese ja Saksamaal kümne esimese hulka. Nende viimaste hittide hulka kuuluvad singlid «Aidus» ja «Exile Of The Gods», millele on tehtud ka muusikavideod.

Eluveitie muusika räägib tihti Keldi mütoloogiast ning mõned laulusõnad on gallia keeles, mis on Rooma ajastu Alpidest pärit keel. Bändi nimi tuleneb sõnast «'Helvetia», mis on iidne Etruskide nimetus Šveitsi kohta. Eluveitie muudavad eriliseks suur liikmete arv – neid on üheksa – ja traditsiooniliselt rokile omaste pillide, aga ka Keldi pillide nagu Keldi harfi, torupilli, mandoliini, vilede, viiulite ja isegi haruldase rataslüüra kasutamine.

Infected Rain on Moldova heavy metal bänd, mis loodi 2008. aastal Chișinăus.

Infected Rain on muutunud Euroopa metal-skeene silmapaistvaks nimeks, mis on eriti tuntud oma ainulaadse segu poolest erinevatest muusikažanritest. Nende muusika kõlab laia publiku seas, suuresti tänu esinaise Lena Scissorhandsi karismaatilisele ja mitmekülgsele vokaalile. Naisesinejana paistab Lena silma oma tätoveeringute ja tugeva vokaali poolest. Kohalik meedia nimetas Lena oma stiili tõttu Moldova kõige ekstsentrilisemaks vokalistiks.

Bändi koosseisu kuuluvad kitarrist Vadim 'Vidick' Ojog, kes on ka peamine laulukirjutaja, koos trummari Eugene Voluta ja bassimees Alice Lane'iga, kes liitus bändiga hiljuti.

Ad Infinitum sai alguse Rage of Lighti vokalisti Melissa Bonny sooloprojektina. 2018. aasta novembris andis ta välja debüütsingli «I Am the Storm», mis salvestati koos külalismuusikutega, sealhulgas endise Delaini kitarristi Timo Somersiga, ning käivitas ühisrahastuskampaania, et aidata tal rahastada albumi tegemist. Kampaania oli edukas ning 2019. aasta jooksul laienes projekt, liitusid trummar Niklas Mülleri ja kitarrist Adrian Theßenvitziga Saksamaalt ning Follow the Cipheri bassimees Jonas Asplind Rootsist.

2020. aasta detsembris teatas Asplind, et lahkub bändist terviseprobleemide tõttu ning tema asemel saab uueks bassimeesiks Korbinian Benedict.