VIDEO Eesti punkarid panevad uue lauluga hipid paika

«Loo teksti sai pandud see ärritus, mis tekib, kui millegi tehtud saamine seisab pikemat aega ühe muidu toreda ning heatahtliku inimese taga ja see inimene ei leia, et midagi oleks sellega valesti ega kavatse oma osa tehtud saada, vaid vastupidi - leiab, et hoopis sina oled see, kelle töössesuhtumine on probleem,» ütleb Tabloitedi laulev kitarrist Mart Niineste ja täpsustab: «Vanasti kutsuti pungiskenes selliseid omavahel ka hipideks, siit ka pealkiri, refrään ja salmid.»