Tekstiilikahurid paugutavad võimsalt

«(AU)hinnatud»

Kuraatorite sõnul said nad kohe aru, et kõigi liidu liikmete töid kahjuks välja panna ei saa, ja siis tulidki nad mõttele tuua näitusele need tööd, mis on juba läbinud rahvusvahelise žürii või pälvinud mõne rahvusvahelise tunnustuse.