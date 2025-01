SUUR TÜLI Kas «Deadpool» teeb nalja Baldoni kulul? «Ei iial enam» staar nõuab Disneylt tõendeid

Teadaolevalt on Justin Baldoni nõudnud, et Disney säilitaks kõik dokumendid, mis näitavad, et Ryan Reynoldsi kehastatud tegelaskuju filmis «Deadpool ja Wolverine» loodi teda kiusamiseks.​ Baldoni on praegu juriidilises vaidluses Reynoldsi naise Blake Livelyga, kes väidab, et teda ahistati seksuaalselt ja laimati, kui ta töötas filmi «Ei iial enam» juures, kus Baldoni osales näitleja ja režissöörina.