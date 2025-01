Kirjanik Neil Gaiman vastas šokeerivatele seksuaalvägivalla süüdistustele: osad lood on täiesti moonutatud!

Gaiman rõhutas, et on viimastel kuudel ise teadlikult vaikne püsinud, kuigi tema ohvrite lood kõlasid juba suvel Tortoise Media poolt avaldatud uudises, kus paar naist süüdistasid Gaimanit süüdistanud seksuaalses ahistamises. Kuueosalises taskuhäälingusarjas «Master» käsitleti viie naise süüdistusi ning värske New York Magazine'i lugu süveneb süüdistustesse veelgi detailsemalt.