IMELINE Zola Jesus toob oma eeterliku kõla Eesti kirikutesse

Zola Jesus, kodanikunimega Nika Roza Danilova, on laulja, laulukirjutaja ja produtsent, kelle unikaalne muusikaline käekiri ühendab klassikalise ooperilaulja väljaõppe ja kirgliku eksperimenteerimise avangardsete helidega. Tema looming on samaaegselt intiimne ja mastaapne, ulatudes industriaalsetest lo-fi katsetustest eksperimentaalse popmuusika tippteosteni nagu albumid «Stridulum», «Valusia» ja «Conatus». Tema võimsad vokaalid ja emotsionaalselt laetud muusika on viinud teda maailma suurimate festivalilavadele ning unikaalsetele esinemispaikadele, sealhulgas New Yorgi Solomon R. Guggenheimi muuseumisse.