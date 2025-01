TERROR Uus dokumentaalfilm paljastab üheksakümnendate armastatuima poistebändi kulissidetaguse elu

Film «No Matter What» jõuab vaatajateni 2. veebruaril Now ja Sky Documentaries platvormidel ning sisaldab avameelseid intervjuusid ja kaadreid bändi liikmetest Ronan Keatingust, Shane Lynchist, Stephen Gateleyst, Keith Duffyst ja Mikey Grahamist. «Me olime lihtsalt kamp poisse, kes pandi bändiks kokku. Me polnud täiuslikud ega viimistletud,» räägib Keating filmi treileris.

Lynch tunnistab, et endine «X Factori» kohtunik «lubas meile päikest, kuud ja tähti».

Walsh, keda peetakse bändi sünni taga olevaks geeniuseks, ütleb: «Mulle meeldivad tavalised inimesed, sest nad pingutavad rohkem ja teevad alguses kõike, mida sa tahad.» Walsh ei kahetse midagi ja lausub: «Nad uskusid omaenda reklaami. Nad unustasid, et mina kirjutasin selle.»

Bänd tunnistab, et elas Walshi juhtimise all üle mõned julmad ajad. «Juhtus asju, mis olid julmad,» ütleb Duffy treileris.

See järgneb Walshi ropp sõnavõtt Keatingu kohta seriaalis «Celebrity Big Brother»​. Kui majas mängiti Keatingu laulu, kommenteeris Walsh, et see oli suurepärane lugu, enne kui ütles Sharon Osbourne’ile: «Ta oli selline vänt.»