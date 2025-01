2024. aasta mais avaldas Interscope Records, mis on Universal Music Groupi tütarfirma, Lamari solvanguid täis loo «Not Like Us», mis sisaldas muuhulgas selliseid sõnu nagu: «Say, Drake, I hear you like 'em young» ja «Certified Lover Boy? Certified pedophiles» (tõlkes «Ütle, Drake, ma olen kuulnud, et sulle meeldivad noored» ja «Tõendatud armastaja? Tõendatud pedofiil»)