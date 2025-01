«Olen muutunud üheks neist, kes jumaldab Bachi muusikat, ja mul on nii hea meel, et saan neil kontsertidel sopranisoolosid esitada,» ütleb Yena, kuid tunnistab samas, et tal ei ole Bachi muusikaga alati nii sooje suhteid olnud.

«Koreas tähendab vokaalmuusika õppimine tavaliselt unistust saada ooperilauljaks. Barokkmuusikat või varajast muusikat õpetatakse heal juhul vaid ühel semestril nelja õppeaasta jooksul. Seetõttu ei olnud ma selle maailmaga eriti tuttav. Tõtt-öelda arvasin, et barokkmuusikal on võrreldes romantismi või kaasaegse muusikaga lihtsamad ja etteaimatavamad mustrid ning selle muusika puhul on keeruline tõelist elamust saada. Nüüd tean, et see oli väga naiivne ja kitsarinnaline mõte.»