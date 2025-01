VÕIT TULI KOJU Rootsi filmiakadeemia auhinnad said Eesti kostüümi- ja grimmikunstnik

Guldbagge («Kuldmardikas») on Rootsi filmiinstituudi auhind, mida antakse igal aastal välja alates 1964. aastast, tunnustamaks eelmise aasta filmisaavutusi. Auhind ise, mis kujutab müstilist mardikat, on kunstnik Karl Axel Pehrsoni loodud disain.

Eugen Tamberg võitis parima kostüümidisaineri auhinna, Kaire Hendrikson pälvis parima grimmikunstniku auhinna. Mõlemad auhinnad pälviti nelja riigi koostöös valminud filmi «Rootsi torpeedo» eest, mis on suures osas üles võetud Eestis.

Filmi režissöör on Frida Kempff, Rootsi peatootjad David Herdies ja Erik Andersson Momento Film'ist (Rootsi) ning Eesti-poolne produtsent on Elina Litvinova (Three Brothers) ja Riina Sildos (Amrion).​