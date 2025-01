Kui Mihkel Kleis rikkaks saaks, ostaks ta rohkem kassette

Popkultuuris on samuti midagi prügilikku, erinevalt nn väärtkultuurist on popkultuur justkui määratud kiirele tarbimisele, vananemisele ja äraviskamisele. Seda huvitavamaid ja küllastunumaid vorme võib ta võtta kuskil taju serval või unustuses, kui on sinna käärima jäänud. Ta on kummituslik «represseeritu tagasitulek». Sealtki on võimalik see õige krõbeda maitsega keefir üles tuua, mis vere korralikult kihama paneb. Eestis on sellise sukeldumise suurmeistriks Mihkel Kleis.