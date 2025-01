Suri kultusrežissöör David Lynch

Lynch sai esimese maitse peavoolu tunnustusest 1980. aastal, kui ta lavastas Joseph Merricki eluloo «The Elephant Man». Film, mille peaosades olid John Hurt ja Anthony Hopkins, oli nomineeritud kaheksale Oscarile, sealhulgas parima filmi ja parima lavastaja kategoorias, ja tõi Lynchile esmakordselt parima lavastaja nominatsiooni. Hurt, kes kehastas Merrickit filmis, nimetas seda filmi tõenäoliselt üheks 20. sajandi suurimaks filmiks, öeldes Lynchi kohta: «Noh, see on mees, kes räägib kino keelt.»

Kuigi Lynch on peamiselt tuntud filmirežissöörina, on ehk tema kõige tuntum teos tema telesari «Twin Peaks». 1990. aastate alguses esilinastunud sari sai kiiresti üheks intensiivsemalt analüüsitud ja arutatud telesarjaks, mille keskne mõistatus, kes tappis Laura Palmeri, pälvis publiku tähelepanu üle kogu maailma. Hoolimata sellest, et sari oli küllastunud Lynchi iseloomulikust sürrealismist ja mittelineaarsest jutustamisest, olid vaatajad vaimustunud alates esimesest episoodist. Sarja on nimetatud suurteks mõjuks sarnastele hinnatud seriaalidele nagu «Lost», «The X-Files» ja «True Detective».