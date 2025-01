David Lynch ehk ära vaata kardina taha

Üks mu lemmikkohti selles filmis on järgmine. Öine stseen. Hopper on MacLachlani teadmatusse kaasa tõmmatud. «Mis õlut jood?» küsib Hopper. «Heinekeni,» vastab MacLachlan. «Heinekeni?! F*ck that s*it!» karjub maniakaalne Hopper. «Pabst Blue Ribbon!» Ühesõnaga on ainus mõeldav ja joodav õlu tema hinnangul Pabst Blue Ribbon.

Uue keele looja

On ka väidetud, et David Lynchi mainstream’i ja art-house’i kino piiril elava loominguta poleks olnud seda ruumi, kuhu tekkis näiteks Quentin Tarantino (David Foster Wallace’i sõnad). Ehk siis selliseid obskuurseid popkultuuri referentspunkte ja mõttetuna tunduvaid dialooge armastav sünteetilise olekuga kino. Tarantino on Wallace’i hinnangul lahjaks lobiks muudetud Lynch. Pabst Blue Ribbon. Kinojaloost mäletame ju ka austria tummfimimeistrit Georg Wilhelm Pabsti, kelle 1929. aasta filmi «Pandora laegas» naispeategelane kandis nime Lulu. Lulu on ka Lynchi 1990. aasta filmi ja ühtlasi tema ainsa Cannes’i Kuldse Palmioksa võitnud «Wild at Hearti» Laura Derni mängitud naispeategelase nimi. Arvan muide alandlikult, et see eelnev on täielik ületõlgendus.

Ikka on huvitav mõelda, kuidas keegi on loonud uue võimaluse näha või rääkida. Nii nagu lõid Henri Bergson ja Marcel Proust võimaluse minevikku mäletada, James Joyce teadvuse siseruumis ringi konnata, Kafka bürokraatiamasinast kõneleda, on ka Lynch andnud paljuski keele või vormi sellele, et saaksime sõnastada veidrat. Lynchilik on pea sama sageli ette tulev omadussõna nagu näiteks kafkalik. Paljud argiselt nihestavad fenomenid hinnatakse kõigepealt lynchilikeks. Ka on Lynch oma filmidega tugevasti sisendanud lohutavat tõdemust, et keegi pole õnnelik. Lynch on stoiline ja pessimistlik ning see on maailmas kasulik kompass.

Mainitud David Foster Wallace’i üks esimesi mälestusi Lynchist filmi «Lost Highway» võtteplatsil oli järgmine: Lynch jõi tihti kohvi ja käis tihti puu taga pissul. Miks puu taga? Aga ikka sellepärast, et kui ta oleks nii sageli võtnud ette käigu võrdlemisi kaugel asuvatesse ametlikesse WCdesse, poleks filmivõtetega eriti kuhugi jõutud.

