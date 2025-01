SUUR TUNNUSTUS Eestist pärit ettevõte kandideerib mainekale Hollywoodi auhinnale

Visuaalefektide ettevõte FrostFX on nomineeritud 23. Visual Effects Society (VES) auhindadele kategoorias «Outstanding Compositing & Lighting in an Episode». Nominatsioon tuli Batmani kodulinnas Gothamis toimuva HBO hittsarja «​The Penguin» episoodi «After Hours»​ eest, kus FrostFX meeskond lõi Gothami linna vihmased ja tormised stseenid.​