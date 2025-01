NÄDALA RAAMAT Tütretütre ülemlaul Mehetapja Maiele

Millest see raamat räägib? ««Ööema» on romaan naiste ja meeste võimatutest valikutest Teise maailmasõja järgses Eesti külas, lugudest, mida ei räägita, ja küsimustest, millele pole õigeid vastuseid,» luges Lilli Luuk 8. jaanuaril Tallinnas toimunud esitlusel oma raamatu tagakaanelt. See määratlus on ühelt poolt täpne, aga teisalt ei ütle sündmustiku kohta midagi.