POEET JA IDIOOT Looming korraldas enneolematu kirjandusliku eksperimendi

Milles seisneb just selle Tuglase novelli erilisus? Vastus peitub «Poeedi ja idioodi» jahmatavas nüüdisaegsuses. Sellele juhtis juba 20 aastat tagasi tähelepanu kirjandusloolane Toomas Liiv, öeldes, et see uurib hulluse (võimalikku?) muutumist lolluseks ja/või vastupidi.

«Millal saab hullust loll? See küsimus on muidugi puhas populism. Mittepopulistlikult vaadates on küsimus aga poetica ja idiotica vahekorrast. Paraku on see tänases maailmas niisama aktuaalne probleem kui 1920. aastatel. Mainitud vahekorras peitub ju nn reklaami olemus ja public relations’i tuum. Kes keda (peedistab?) – kas poeet idiooti või idioot poeeti?» (vt Sirp 21.10.2005).