NÄDALA PLAAT Kust soe tuul, sealt Karameel

Karameel on nagu kaunis ja pisut salajane haljendav lagendik keset sügavat põlismetsa, kus kasvavad need kõige paremad ja maitsvamad seened. Või olgu peale siis kõige suuremad maasikad – eks seen ole ehk liiga proosaline. Pehme sammal, mets kohiseb, jänes kalpsab üle kännu. Kes kord sinna sattunud, et taha selle asukohta reeta.