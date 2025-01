Romantiline lugu ootamatult tärganud armastusest

Minu möödunud aasta parim lugemiselamus oli kahtlemata Kaliane Bradley «​The Ministry of Time», mis on ühtaegu nii teaduskirjanduse meistriklass, üdini romantiline lugu ootamatult tärganud armastusest, traagiline ja ajalooline lugu sõjast ja kaotusest kui ka must spioonikomöödia, mis ajab nii naerma kui ka nutma.