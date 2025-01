SAMMUD SUUREMA LÄBILÖÖGI POOLE Iiris Vesiku bänd võitis maineka Euroopa muusikaauhinna

Mullu juunis Kanada plaadimärgi Nettwerk Music Group alt lühialbumi «assisted memories» välja andnud bänd esitles seda aasta jooksul nii Ühendkuningriigis, üle Euroopa kui ka USA tuuril. Täna lennatakse New Yorki, et alustada täiendavat tuuri USA-s ja Kanadas koos ansambliga L'Impératrice, allkirjastatud on leping maailma ühe suurima artistiagentuuriga United Talent ning töös on kauamängiv esikalbum.