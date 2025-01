KULTUURIS KUUM Jaan-Eik Tulve: Pariisis juhtus üks mu elu muutnud imesid

Järgmisel aastal 30-aastaseks saav Vox Clamantis (hüüdja hääl), mille Tulve on loonud ja juhib, on õnneks oma nime kiuste see, keda kuulatakse ja kuuldakse.

See kontsert lükkas käima juubeliaasta, mis on oluline, sest Arvot on maailmas küll kogu aeg mängitud, aga nüüd on tema looming eriliselt fookuses. Tänavu toimuvad mitmed festivalid, kus Arvo looming on veel enam esil kui seni – on olulised autorikontserdid väga olulistes kohtades: New Yorgis, Pariisis, Ühendkuningriikides, Saksamaal. Ilus avakontsert sai hoo sisse Arvo enda kodust – seegi on hästi oluline.