Dirigent Kristiina Poska: «Kui ma selle loo enda jaoks avastasin, siis mind ei kõnetanud mitte ainult see kõlapilt, vaid kui ma kuulsin, et see teos on kirjutatud 2018. aastal Eesti sajandaks sünnipäevaks ning see lugu räägib kaitsekilbist või kaitsest suuremas tähenduses, siis ma sain aru, et täpselt see mind selles loos kõnetab. See on muusika, mida meil on praegu vaja ja mida on praegu vaja esitada.»