RAHUTU JA RÜNDAV Tallinnas esineb psühhedeelse black metali suurkuju Soomest

«Muuntautuja» hiilib läbi kõlarite kui kiiritatud liiv, kandes endas pidevalt muunduvaid ja rahutuks tegevaid akorde ja ründavaid rütme, mis ühteaegu transpordivad ja hävitavad. Ammutades inspiratsiooni Death Gripsist, Portisheadist, Nine Inch Nailsist (nende Downward spiral ajastul) ja My Bloody Valentine’st, on «Muuntautuja» elektrooniliselt laetud grand slam, mis ühendab endas orgaanilise ja anorgaanilise, luues bioloogilise ja ebainimliku kõlapildi.

Oranssi Pazuzu ammutab inspiratsiooni nii 70ndate progest ja krautrockist kui ka acidi ja black metali stiilidest. Tulemuseks on ainulaadne ja põnev heli, mis on pälvinud tunnustust nii muusikakriitikutelt kui ka melomaanidelt. «Neil on õnnestunud saavutada midagi, mis on tänapäeval äärmiselt keeruline — olla unikaalne,» on öelnud filmikriitik Tristan Priimägi. Samuti on kuulus muusikakriitik The Needle Drop neid kirjeldanud kui intensiivset, loomingulist ja tekstuurset»​ ning märkinud, et bänd loob midagi tõeliselt omanäolist.