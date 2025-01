800 000-eurose eelarvega Eesti muusikateatrifestival jääb tänavu ära

2005. aastal alguse saanud Birgitta festival jääb tänavu ära ning hakkab korraldajate otsusel toimuma üle aasta. Festivali direktor Lennart Sundja selgitas, et festivali taristuga seotud kulud on paisunud nii suureks, et sisule jääb liiga vähe raha, et festival igal aastal järjepidevalt toimuda saaks.