RUSIKAD KÄIKU Wu-Tang Clani räpparit süüdistatakse avalikus kohas vägivallatsemises

53-aastane Wu-Tang Clani räppar ja «The Wire'i» näitleja, kelle tegelik nimi on Clifford Smith, oli väidetavalt seotud juhtumiga Crunch Fitnessi jõusaalis. New York Posti andmetel lõi Smith teist meest seitse korda rusikaga näkku. Allikad väidavad, et rünnaku ajendiks oli 28-aastase mehe suhe muusiku tütrega, mis lõppes vähemalt kümme aastat tagasi.

Väidetavalt teatas ohver, et tal on küll valus, kuid ta keeldub meditsiinilisest abist. Kaebus esitati New Yorgi politseile, kuid allikate sõnul ei arreteeritud Smithi.

1996. aastal võitis ta Grammy auhinna parima räpp-esituse eest duo või grupina Mary J. Blige'iga laulul «I’ll Be There for You/You’re All I Need to Get By». Eelmise aasta mais esines ta koos Blige’iga «Strength of a Woman» festivali üritusel.